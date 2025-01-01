Хората често консумират захар безразсъдно и без да се съобразяват с порциите си, което води до опасни последици за здравето им. Днес захарта се добавя към много ястия, благодарение на което те имат по-добър вкус. Но твърде много от този продукт в диетата може да бъде вредно за здравето, пише Parade.

Американската сърдечна асоциация препоръчва максимум девет чаени лъжички захар дневно за мъже, шест чаени лъжички за жени и по-малко от 10% от това за деца.

Това е трудно, защото много хора ядат захар безразсъдно и без да се съобразяват с порциите си“, казва диетоложката Ким Шапира.

Според колежката й Тара Шмит, хората често получават излишна захар от сладки напитки и ултрапреработени храни.

Най-честите и очевидни признаци за твърде много захар в диетата са наддаване на тегло, мазнини по корема, кариеси и умора. Умората е особено трудна, пише изданието, защото когато човек е уморен, е по-вероятно да посегне към нещо сладко, за да получи прилив на енергия. Така се създава порочен кръг, който от своя страна може да изостри всички останали симптоми.