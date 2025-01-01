Страницата на Чарли Кърк в Уикипедия беше е най-четената статия в онлайн енциклопедията през 2025 г. Американският президент Доналд Тръмп и Зохран Мамдани също влязоха в топ 10, съобщи „Индипендънт“.

Над 45 милиона души са прочели страницата на основателя на Turning Point USA, като интересът към републиканския активист рязко се е увеличил след неговото убийство на 10 септември т.г.

Данни, публикувани от Фондация "Уикимедия", показват, че 40% от посещенията на страницата на Кърк идват от потребители извън САЩ, а 15 млн. от тях са регистрирани само на следващия ден след смъртта му.

Статията за Тръмп заема четвърто място, като биографията на президента е бил прочетен от 25,1 млн. души. Страницата на кмета на Ню Йорк Мамдани е събрала 20,1 млн. четения.

Миналата година страницата на призидентът на САЩ също достигна четвърто място с 27 млн. прочитания, но беше изпреварена от Камала Харис, чиято страница е бе прочетена 29 млн. пъти.

Харис, която бе победена на президентските избори през 2024 г., не фигурира в тазгодишния списък. Тръмп е присъствал в класацията 8 пъти, макар че не е бил включен през 2022 и 2023 г.

Страницата на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, която тази година е 16-та по четене, миналата година заемаше 7-мо място. На второ място, изпреварвайки Тръмп и Мамдани, се нарежда страницата „Смъртни случаи през 2025 г.“, която е била посетена 42,5 млн. пъти. Страницата се обновява ежедневно от голям екип редактори и никога не е падала под трето място, откакто Фондацията започва да събира данни за посещаемостта.

Други смъртни случаи тази година включват Оззи Озбърн и папа Франциск, които също се появяват в списъка.

Папа Лъв XIV, действащият лидер на Католическата църква, също участва в класацията. Ед Гийн, серийният убиец от 50-те години на миналия век, заема трето място с 31,2 млн. посещения на страницата му.

Повишеният интерес към Гийн се дължи основно на сериала „Monsters“ на Netflix, който драматизира неговите престъпления и в който Чарли Хънам играе ролята на отвратителния убиец.