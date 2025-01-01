Невроложката Катрин Мафла заяви, че сексът в определено време на деня носи много ползи за тялото и ума. В интервю за ADN тя разкри най-добрите часове за интимност.

Както отбеляза Мафла, сексът между 7:30 и 8:30 насърчава производството на ендорфини, намалява нивата на стрес и подобрява настроението. „Хората, които правят секс по това време, са по-спокойни, изпитват и по-силни оргазми“, каза тя.

Лара Ферейро добави, че нощта не е най-доброто време за секс, тъй като нивата на енергия намаляват към края на деня. Тя нарече периода от 15:00 до 16:00 часа по-подходящо време. Според специалиста, както мъжете, така и жените преживяват хормонален пик по това време.