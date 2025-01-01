Как да се борим с лошите навици, които са придобили голяма част от днешните тийнейджъри, за да не им попречим да намалят качеството на съня си до нула?

Този въпрос безпокои много родители.

Използване на екрани до лягане, хапване без определено време, физически упражнения по всяко време: тези три поведения, които са особено критикувани, бяха подложени на подробно проучване от учени... които стигнаха до заключението, че в крайна сметка ефектите не са толкова значителни.

Изследванията, проведени в новозеландския университет Отаго имат за цел да определят как този тип поведение се отразява на съня на децата в предучилищна възраст и тийнейджърите.

„Малко проучвания са изследвали поведението преди лягане и как то може да повлияе на съня, като използват обективни измервания, като например камери“, казва Чао Гу, автор на проучването и докторант в катедрата по медицина на университета.

Използването на екрани може да наруши производството на мелатонин и циркадните ритми. Физическата активност може да поддържа тялото прекалено бодро. Храненето, особено консумацията на кофеин или сладки храни, може да наруши съня. Повечето от доказателствата, подкрепящи тези правила, произтичат от анкети и напречни проучвания, които са малко надеждни и не позволяват да се установи причинно-следствена връзка.

Настоящото проучване имаше за цел да провери дали тези обичайни поведения преди лягане са наистина вредни. Проучването обхваща група от осемдесет и три млади новозеландци, което е малка извадка, поради което впоследствие ще бъде необходимо да се проведат тестове върху по-голяма и разнообразна популация. Изследването показва например, че използването на екрани вечер няма значително влияние върху общата продължителност на съня или неговото качество; от друга страна, времето за заспиване е с 23 минути по-дълго от това на младите хора, които не използват екрани в периода преди лягане. Що се отнася до физическата активност вечер, изглежда, че тя насърчава тийнейджърите да спят по-дълго – нещо, което училищните часове не винаги позволяват. След като са правили упражнения вечер, младежите са спали около 34 минути повече от средното. Изглежда, че спортът, дори и да се практикува малко преди лягане, предизвиква „добра“ умора и предпазва от безсъние.

Що се отнася до консумацията на храни и напитки, тя може да няма никакъв ефект върху съня на целевата група. Не е установена значима връзка между храненето и консумацията на напитки – включително продукти, съдържащи кофеин, захар или мазнини – и ефектите върху съня.

Тези резултати, които все още предстои да бъдат потвърдени, биха могли да подскажат, че настоящите препоръки за качество на съня са прекалено строги. Възможно ли е начинът, по който организмът и мозъкът реагират на стимулите, да се променя, за да се приспособи към промените в навиците на тийнейджърите, така че те да имат възможно най-умерен ефект върху съня и умората им? Това изглежда да е заключението на проучването, публикувано в списанието Pediatrics Open Science – в очакване на резултатите от ново проучване, което в момента се провежда сред 10-15-годишни.