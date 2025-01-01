Тежката брегова ерозия, причинена от тайфуна „Калмаеги“, разкри многовековно корабокрушение във Виетнам, предоставяйки кратък прозорец за спасяване на това, което според експертите може да бъде исторически значима находка.

Открит за пръв път през 2023 г. край бреговете на Хой Ан, корабът с дължина най-малко 17,4 метра, се потопи отново, преди властите да успеят да го извадят. Тежкият му корпус с дървена облицовка е оцелял почти напълно непокътнат след стотици години бурни морета, предаде АФП.

Експертите все още не са определили възрастта на кораба, но предварителните заключения сочат, че е построен между XIV у XVI век, когато Хой Ан, включен в списъка на ЮНЕСКО, е бил център на процъфтяваща регионална търговия с коприна, керамика и подправки.

„В момента се подготвяме да подадем заявление за спешно разкопаване (разрешение)“, заяви Фам Фу Нгок, директор на Центъра за опазване на световното културно наследство в Хой Ан, след като останките от кораба се появиха отново след преминаването на тайфуна „Калмаеги“ миналата седмица.

„Откриването на този древен кораб е ясно доказателство за значителната историческа роля на Хой Ан в регионалната търговия“, каза той и уточни, че този път е бил разкрит по-голям участък от кораба, „което може да ни предостави повече информация“.

Екип от експерти от центъра за опазване в Хой Ан, Университета за социални и хуманитарни науки в Хошимин и местен музей проучиха останките от кораба миналата година.

В допълнение към приблизителната оценка на възрастта, те установиха, че корабът е бил изработен от „издръжлива и висококачествена дървесина“ и подсилен с водоустойчиви материали за уплътняване на фугите.

„Структурата на кораба подсказва, че той е бил способен да извършва дълги пътувания, вероятно използвани за морска търговия или военноморски операции“, обясни центърът в Хой Ан по-рано.

Реликвата е изложена на риск от „сериозно влошаване на състоянието без незабавни консервационни мерки“, като се има предвид силната брегова ерозия и честото излагане на кораба на сурови метеорологични условия, се посочва в изявлението.

Останките от кораба все още са ясно видими днес, 10 ноември, и тълпи от хора се събраха на плажа, за да разгледат впечатляващата му скелетна конструкция.