За пръв път в света учени от Австралия са открили, че човешкото сърце може да възстанови мускулните си клетки след сърдечен удар, което дава надежда за бъдещо регенеративно лечение на сърдечна недостатъчност, пише Синхуа.

Изследването, публикувано в Circulation Research, разкрива, че докато части от сърцето остават повредени след сърдечен удар, се произвеждат и нови мускулни клетки – феномен, който преди е установяван само при мишките, а сега е наблюдаван и при хората за пръв път, се казва в изявление на австралийския Университет на Сидни.

„Досега мислехме, че тъй като сърдечни клетки умират след удар, тези области на сърцето остават невъзвратимо повредени, при което сърцето има по-малка способност да изтласква кръвта към органите на тялото“, казва Робърт Хюм, водещ автор на проучването от Университета на Сидни.

„С времето се надяваме да разработим терапии, които могат да увеличат естествената способност на сърцето да произвежда нови клетки и да регенерира сърцето след удар“, казва Хюм, който е и водещ специалист по трансплатационни проучвания в австралийския Институт „Беърд“ за приложни изследвания на сърцето и белите дробове.

Екипът прави пробива, като използва образци от жива сърдечна тъкан, взета от пациенти, подложени на операция за байпас в австралийската Кралска болница „Принц Алфред“.

Кардиоваскуларните заболявания остават водеща причина за смъртност в света, а сърдечният удар може да елиминира една трета от клетките в човешкото сърце, казват учените и добавят, че откритието предлага обещаваща основа за нова регенеративна медицина.