Любителката на ретро автомобили Лена Кавасиан е следващата напуснала Къщата на Big Brother. Тя получи най-малък процент от гласовете на зрителите и се прости с мечтата си за победа броени дни преди големия финал на социалния експеримент тази събота.

Най-популярната къща в България стана домакин на поредица от емоционални моменти. Съквартирантите продължиха да харчат от наградния фонд на победителя за лични и общи облаги, което доведе и до нови конфликти между тях.

Любителят на печивата Давид, изкусителната Сияна и бизнес дамата Елена устояха на огромното желание да се срещнат с най-близките си хора, за да запазят наградата непокътната. Принципният Котов обаче отказа да изпълни задача, дадена му от Big Brother, което коства нови 5000 лева от общата сума.

NOVA

В края на вечерта се проведе и дългоочакваният негативен вот между съквартирантите, където Валентин събра най-много гласове за изгонване. Big Brother обаче разкри, че всичко това е било експеримент, който е имал за цел всеки един от участниците да заяви своите морални принципи.

NOVA

Елиминация в Къщата все пак имаше, но отстранена бе автомонтьорката Лена, събрала едва 0.9% от вота на зрителите на NOVA. Темпераментната арменка е следващият ексклузивен гост на горещия стол на “Голямата сестра”. Тя разказва за скандалите, любовта, принципите и разделите в Къщата, както и какво ѝ е липсвало, за да достигне до края на играта. Епизодът е наличен в NOVA PLAY , Vbox7 и YouTube .

Гласуването за големия победител в най-обсъжданото риалити продължава в приложението NOVA PLAY. Там зрителите могат да подкрепят своя фаворит, определяйки кой от всички останали участници заслужава да излезе последен от социалния експеримент.

NOVA

Не пропускайте Big Brother и в сряда, 12 ноември, от 22:00 ч. по NOVA, защото изненадите за съквартирантите тепърва предстоят. Кой ще напусне Къщата тази вечер?