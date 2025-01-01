Групата Foreigner празнува 50 години на сцена – на 30 юни 2026 г. в зала „Арена 8888 София“. Гостуването у нас е част от прощално юбилейно турне и носи особена тежест – то може да се окаже последното в славната им история, коментират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

„Но тази група, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химни, които знаем наизуст“, допълват от СМЕ.

По думите им Foreigner е буквално школа по устойчивост и сила на характера: „През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди (2014) и съоснователя и мултиинструменталист Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс – двигателят и визионерът зад групата – продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 г. насам, но остана нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо. Човешките истории са не по-малко драматични: Лу Грам, легендарният оригинален вокал, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължи понякога да се качва на сцена“.

През декември 2025 г. Foreigner прави специално американско минитурне с гост-участие на Лу Грам, където той ще пее рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо – момент, който ще събере миналото и бъдещето на една жива легенда. След 18 години с Кели Хансен, който обяви своето оттегляне тази година, по-младият певец Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021 г., той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия, коментират от СМЕ.

СМЕ

Правилото на Мик Джоунс

Основателят на Foreigner винаги следва едно правило – в бандата има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) – са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

Песните на Foreigner – от Cold As Ice и Hot Blooded до I Want To Know What Love Is – и днес звучат в радиоефира, във филми, реклами и сериали (Stranger Things, The Eternals, Happy Gilmore 2), и продължават да събират нови фенове. Днес групата е с над 80 милиона продадени албума, един милиард стрийма само за един хит – I Want To Know What Love Is – повече от The Who, Pink Floyd, Боб Дилън.

През 2024 г. групата е приета в Rock & Roll Hall of Fame. Има девет хита в Топ 10 – повече от Journey и Aerosmith, 16 парчета в Топ 30. Албумът „4” държи рекорда на Atlantic Records за най-дълго време на №1 в Billboard. Waiting For A Girl Like You е рекордните 14 седмици в топ чарта на Billboard.

През 2019 г. в Торонто е поставен Jukebox Hero – The Musical, сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове.