Областният управител на Стара Загора Ива Радева присъства на предаването в сградата на Областната администрация на изборните книжа и хартиените бюлетини за гласуване на изборите за народни представители, насрочени за идващата неделя.

Изборната документация и бюлетините пристигнаха от София, придружавани от директор на дирекция АПОФУС - Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността/ в Областна администрация, Ружа Желязкова и представители на РИК, със специален транспорт, охраняван от органите на МВР.

Пред сградата на Областна администрация при наличие на силна охрана затвореното багажно отделение на транспортното средство бе разпломбирано, а опакованите в палети документация и бюлетини, бяха разтоварени и внесени в специално помещение на сградата при пълни мерки за сигурност, съобщиха от Областна администрация.

Същото ще бъде охранявано от ОД на МВР до предаването им на общинските администрации. Общините ще получат своите изборни материали след комплектоването им в Областна администрация, което се извършва.

После процедурата предвижда разпределение за секционните избирателни комисии по места и ден преди изборите - предаването на изборните книжа, хартиените бюлетини, машините за гласуване и ролките към тях към членовете на СИК в присъствието на представители на МВР, след което помещенията за гласуване се запечатват до началото на изборния ден.

500 секционни избирателни комисии са сформирани за територията на цялата област Стара Загора, представляваща 27-и многомандатен избирателен район на страната. Общо 250 хиляди хартиени бюлетини са осигурени за изборния ден в цялата област.

Подвижните секции в 27-и МИР са единадесет на брой. Вече са раздадени по общини всички 660 паравана. Секциите за машинно гласуване са 360. Машините ще бъдат предадени директно по секциите за гласуване в края на седмицата.

В Областна администрация Стара Загора при гарантирани мерки за сигурност пристигат и ролките за машинното гласуване.