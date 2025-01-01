Ако искаме икономика с душа, политика с визия и технологии с морал, трябва да слушаме повече жените и да действаме заедно с тях - този призив отправи министър-председателят Росен Желязков при откриването на петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.

Темата на тазгодишния форум е "Бързо и яростно променящ се свят. Жените "зад волана". Домакин на събитието е столичният "Гранд Хотел Милениум".

БТА

БТА

Премиерът Желязков изтъкна водещата роля на жените в обществения живот, в икономиката и политиката. По думите му жените са традиционно носители на устойчивост, пазители на реда. Те възпитават поколенията и първи усещат, щом обществото загуби баланс.

"Те не променят света с революции, а с постоянство", добави още министър-председателят, според когото те не искат да подчинят света, а да го излекуват. Жените, по думите му, участват традиционно тихомълком, устойчиво и с огромно въздействие върху икономиката. Желязков изтъкна, че те са 50 процента от таланта за растеж, като в България жените висшисти съставляват повече от 60 процента, а представителството им в света на информационно-комуникационните технологии съставлява почти 30 процента, с която статистика страната се нарежда на трето място в ЕС.

БТА

БТА

"В епохата на изкуствения интелект и автоматизацията, обществото се нуждае от човешкия фактор, емпатия, критично мислене и етични ориентири," посочи той, визирайки жените, като носители на тези ценности.

В полето на политиката, премиерът Желязков изтъкна, че когато те са част от управлението, то същото се променя не само съдържателно, но и в посока на търсене на консенсус и дългосрочна визия. Премиерът изтъкна още в приветствието си към жените лидери, че те гледат на бъдещето като общ път, който не искат да извървят първи, а да го направят заедно с всички.

В заключение, той посочи, че България има истинска възможност да се превърне в европейски център на женския талант и предприемачество с достъпа на жените до финансиране, през участието им в реалното управление, до съчетаването на професионалната със семейната роля.

БТА

Министър-председателят Росен Желязков пое лична ангажираност по пътя към половата равнопоставеност и овластяване на жените.

Официални участници във форума са Ева Майдел, евродепутат от Групата на ЕНП, и Илиана Иванова, член на колежа на Европейската сметна палата.