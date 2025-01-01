Депутатите от парламентарната комисия по енергетика приеха на първо четене с 12 гласа "за", без против и въздържали се, промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат разширяване на правомощията на особения търговски представител в "Лукойл- България".

Припомняме, че законопроектът бе внесен тази сутрин от депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица". Това стана, след като швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".

„Гънвор“ се отказва от международните активи на „Лукойл“ след сигнал от Вашингтон

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите.

Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.

Борисов за отказа на „Гънвор“ от „Лукойл“: Това сме го предвидили отдавна

Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

БТА припомня, че вчера парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).