След последните събития трябва да сме подготвени за всякакви варианти, ако стане така, че на 21-ви рафинерията няма друг собственик – за това предупреди депутатът от ПП-ДБ и бивш министър-председател Николай Денков, след като „Гънвор“ се отказва от международните активи на „Лукойл“ след сигнал от Вашингтон.

На първо четене: Ресорната комисия одобри законопроекта за национализация на „Лукойл-България“

"Неприемливо е седмици наред Народното събрание да не получава информация какво се случва. Подал съм знак към Росен Желязков, ако му трябва съдействие, да му помогнем с информацията, която имаме", обясни Денков. По думите му, ако на 21 ноември рафинерията няма нов собственик, тя трябва да оперира независимо от руските си собственици и финансовите потоци

„Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията и какъв план имат за излизане от тази ситуация, защото се повишава напрежението в обществото, хората започват да се питат ще има ли горива, на какви цени ще бъдат“, поиска депутатът Атанас Атанасов.

Борисов отказа на „Гънвор“ от „Лукойл“: Това сме го предвидили отдавна

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, каза, че обявеното късно снощи от Министерството на финансите на САЩ - че Вашингтон се противопоставя на сделката „Гънвор“ да придобие чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", автоматично, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови транзакции. Това по думите на Мирчев е излюителен риск за пазара на горива и за функционирането на единствената ни голяма рафинерия.

Мирчев заяви още, че няма данни дали има 90-дневни запаси и какви са стъпките, предприети от правителството. "Публична тайна е, че част от фирмите не внасят в складовете на държавния резерв нужните запаси от горива", каза депутатът, според когото това е практика, която е продължавала години наред.

"Не сме чули изявление от премиера дали действията, предприети от народните представители в парламента, са одобрени от Министерския съвет, имаме усещането, че те действат в различни посоки. Искаме да попитаме изпълнителната власт подкрепя ли действията на законодателната власт", каза Радослав Рибарски от ПП-ДБ.