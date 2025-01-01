На 13 ноември, между 8 ч. и 17 ч. за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив. Те ще се изпълняват в платното за Бургас между 153-и и 154-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.