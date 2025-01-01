Възможни са затруднения при преминаването на моторни превозни средства (МПС) през граничните преходи с Гърция във връзка със стачните действия на гръцка територия. Това съобщиха на сайта си от пресцентъра на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

Вчера протестиращите гръцки фермери издигнаха нови блокади и отново затвориха за кратко „Кулата – Промахон“.

Причина за протестите стана забавяне на изплащането на земеделските субсидии след скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информираха още българските гранични власти.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.