Усилени проверки по редовността на пътниците се извършват в градския транспорт в София, посочват от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

В рамките на вчерашния ден екипите са проверили над 17 000 пътници по различни линии. Мобилните групи са извършили проверки в район „Люлин“ и район „Дружба“, като контрол се осъществява и по линиите в Банкя, село Иваняне, себо Клисура и кв. „Градоман“. В сутрешните часове проверки са извършени и по автобусни линии: 47, 49, 54, 81 и 31.

Утре (21 януари) екипите ще проверяват всички линии в ж.к. „Люлин“.

„Благодарим на всички редовни пътници, които с отговорното си поведение допринасят за по-добър и сигурен градски транспорт“, посочват от Центъра за градска мобилност в София.