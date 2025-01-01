Напредъкът на администрациите в процеса на въвеждане на еврото е около 98 процента, каза министърът на електронното управление Валентин Мундров във Враца. Той участва в информационно събитие, част от Националната информационна кампания за присъединяването на страната към валутния съюз.

По думите му министерството поддържа публична електронна платформа с актуални данни, в която се следи напредъка на администрациите. "Целта ни е до края на настоящата година всички електронни услуги и информационни ресурси да бъдат адаптирани", каза той и поздрави община Враца за това, че администрацията ѝ е напълно адаптирана за работата с еврото.

Уверен съм, че приемането на еврото ще облекчи и бизнеса, и гражданите, добави министърът. С въвеждането на общата европейска валута ще се премахне необходимостта от конвертиране при трансгранични плащания, ще си осигури по-голяма прозрачност и оперативност, напомни той. В сферата на електронното управление приемането на еврото ще ускори развитието на електронните услуги и ще доведе до по-малка административна тежест, поясни още министърът.

"Нашата задача е да направим този преход прозрачен, сигурен и удобен за всеки един гражданин и вярвам, че с общи усилия ще приемем въвеждането на еврото и това ще бъде стъпка напред към една модерна, просперираща България", допълни министър Мундров.

Това е второто участие на Мундров в събития от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която започна от Бургас, и продължава трета седмица. През миналата седмица в Разград Мундров отбеляза, че приемането на еврото ще ускори цифровото развитие за България.