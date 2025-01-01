Мотоциклетист се удари в несрещно движещ се автомобил на прохода „Шипка“.

Тежкият пътен инцидент е станал в 15.33 часа. Мотоциклетистът се е движил в посока Габрово, когато е станала катастрофата. Автомобилът е управляван от 54-годишен водач, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предаде БТА.

В резултат на удара той е пострадал тежко и е откаран в болница.

Проходът "Шипка" в момента е затворен за движение в двете посоки. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през паметник Бузлуджа.

На място се извършват следствени действия.