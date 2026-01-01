Столичният общински съвет ще изслуша в четвъртък кмета на Столична община Васил Терзиев, който ще предостави информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столична община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация.

„Ще реша проблема с боклука“: Терзиев се извини на столичани

На 8 януари кметът на София издаде заповед, с която се възлага почистващите фирмите да поемат всички нужни действия в районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“. Трите района попадат в Четвърта зона в София, където кризата с боклука се пренесе в съдебната зала. Мярката е временна, докато се произнесе Върховният административен съд (ВАС). По отношение на шеста зона, която обхваща районите, „Люлин“, „Красна поляна„ и „Красно село“ вече има подписан договор и сметосъбирането е възложено на общинското дружество „Софекострой“. Този договор влезе в сила още на 1 януари 2026 г. До 15 януари се очаква и техниката, която беше закупена по извозване и сметосъбиране да пристигне.

Районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ са най-проблемни. Районната администрация в „Изгрев“ сама организира процеса, а общината я подпомага финансово, а в районите „Слатина“ и „Подуяне“ – столичното предприятие.