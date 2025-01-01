Ден, след като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста, Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода и кметът на Варна Благомир Коцев. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления, припомня БНР.

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници от Варна

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера, час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

БГНЕС

„Останете живи заради близките си“: Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.

БГНЕС

За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.