Ден, след като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста, Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода и кметът на Варна Благомир Коцев. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления, припомня БНР.
Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници от Варна
Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера, час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".
Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.
За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.