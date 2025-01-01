За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство и то гарантира немалко управление, заяви премиерът Росен Желязков пред БНТ .

Той отбеляза, че правителството е сложна коалиция и посочи, че партиите в нея са основно лидерски и ако може да се говори на сблъсъци, те са на ниво лидери. И аз не бих ги нарекъл сблъсъци, а дебати и дискусии, които се проверяват за устойчивостта си с гласуването и подкрепата за кабинета, добави премиерът. Затова всички, които подкрепят кабинета, зависят един от друг и зависят за това да има правителство, правителството е гаранция за това, че има парламент, а парламентът е мястото, където се решават важните въпроси. посочи Желязков. По думите му центърът на властта е взаимодействието между правителството и мнозинството, в парламента е центърът на вземането на решения.

Колкото и да се опитват някои политически играчи да вбиват клин между мен и лидера на ГЕРБ, това е напразно и обречено на неуспех, заяви още министър-председателят. Аз съм диалогичен човек, моят ангажимент е да намирам разбиране в мнозинството в парламента по важните решения и аз мисля, че го постигам, а ролята на лидерите е да правят основните политически послания и да гарантират стабилността на правителството, добави той.

Попитан каква е оценката му за мерките срещу необоснования ръст на цените, премиерът каза, че мисли, че са сработили. Не само мерките от административен характер, а и тези за събиране и изсветляване на икономиката и данъчните приходи, добави той.

На въпрос за предложението на "Възраждане" за временна комисия за т.нар. хотел с водопада, който според партията е собственост на семейството на Желязков, премиерът заяви, че фактите са следните - 2016-2017 г. дружеството, собственост на неговата съпруга, закупува 30% от капитала на дружество, което има недвижим имот от 3400 кв. метра. През следващите 5 години се прави градоустройствената процедура и 2022 г. е получено разрешение за строеж на така наречения апартхотел със застроена площ 600 кв. м, на пет етажа, който е около 4000 кв. м застроена площ. Строителството се осъществява с два кредита - единият е за около 3 милиона, другият за около 8 милиона, посочи премиерът, като уточни, че той самият няма нито наблюдения, нито участие. Дружеството на съпругата ми, в което тя е съдружник, има миноритарно участие - 30%, дори не е контролен пакет от акции, обясни Желязков. Той добави, че всички вложени средства от 2017 до 2023 г. са лични спестявания, фирмени средства, средства на семейството. Тези пари са с платени данъци, с много ясен произход, всички данни са в публични регистри, заяви Росен Желязков. Това са пари с платени данъци, средства, вложени честно и почтено, тук няма нито прикрити, нито сламени хора, нито подставени лица, коментира той. Това е било моето разбиране винаги - член от моето семейство да не участва в държавни и обществени поръчки, да не участва в придобиване на държавно, общинско или обществено имущество и да не се възползва от влияние, което има, добави премиерът.