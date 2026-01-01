Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило над 13 часа. Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“. Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени. Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

Всичко това предизвика бурни реакции и негодувание сред депутатите.

ИТН

Александър Рашев от ИТН обясни, че причината за толкова дългото заседание на правната комисия е опозицията.

"90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на "Възраждане", бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект", обясни той.

"В крайна сметка приехме текстовете, приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно", каза още Рашев и допълни, че ще могат да се приложат на настоящите избори.

Според Тошко Йорданов могат да се наемат машини за гласуване.

"ПП-ДБ, кой унищожи доверието в сегашните мадуровки", запита Йорданов

"Когато човек си търси повод да не свърши работа - той ще си го намери", каза още Тошко Йорданов.

МЕЧ

Това е саботаж на изборите и се готви като "последно 20" от това управляващо мнозинство, което сдава властта позорно след протестите, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на Народното събрание по повод среднощното обсъждане и гласуване от правната комисия на промени в Изборния кодекс.

"Те са си приели всичко, идеята им е да няма машини на тези избори въобще. Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване. Страхът им дали от нови партии, дали от стари партии или от собствената им гибел е толкова голяма, че са изпаднали в истерия в комисията", посочи Василев.

По думите му не е било добра идея тези промени да се гледат сега, а в новия парламент.

"Където има техника, ние не сме против, напротив, ние сме ЗА, когато човешкият елемент бъде избегнат, но не е сега моментът, точно в последния момент - да се променя Изборен кодекс, да се въвеждат нови машини", коментира още Радостин Василев.

"Възраждане"

Депутатът Цвета Рангелова от "Възраждане" посочи, че на среднощното заседание управляващото мнозинство са искали да направят подмяна на вота, изборни манипулации и "служебно да спечелят изборите".

"В продължение на 3 почти денонощни заседания на Правната комисия се разгледа доклад за второ гласуване на законопроекти, внесени през 2024 година. До преди дни тези доклади седяха на трупчета", обясни тя.

По думите й са се появили 100 параграфа предложения, внесени от анонимна работна група. Опозиционните партии са попитали кои са вносителите, по-късно е станало ясно, че работната група е била в тесен кръг от представители на управляващото мнозинство.

"Сред народните представители, членове на правната комисия, нито един представител на тези партии ГЕРБ, ИТН, БСП, не се разпозна като автор на тези предложения, не отговори на нито един въпрос", каза Рангелова.

"Имаме нов изборен кодекс, който няма автор. Никой от народните представители не заяви, че е автор на което и да е било предложение. Имаме сканиращи устройства, с които ще гласуваме, без никой да ги е виждал. Приеха се скандални предложения, ще се гласуват избирателни списъци, които ще използват данните от НСИ", каза тя.

Рангелова допълни, че от представител на НСИ е било заявено, че в последното преброяване на населението не са преброени повече от 1 млн. българи, те ще бъдат подписвани под чертата.

"Беше заявено от ЦИК, че времето, което се предвижда за закупуване на машини, е безкрайно недостатъчно, няма да може да бъде изпълнено това условие и ще се гласува само и единствено на хартия. Цели се служебно спечелване на изборите и жестока фалшификация на предстоящия вот", обясни още Рангелова.

БСП

Към настоящия момент и 2 месеца преди изборите не е удачно да приемаме и да започнем изборния процес по съвсем различен начин, колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на машините, тази позиция изразиха депутатите от „БСП-Обединена левица“.

"Ние мислим, че трябва да има отлагателен период, затова предложихме тези устройства да влязат в действие от 1 януари 2027 година. Ако не се приеме това отлагателно действие, има други предложения, на други колеги от други парламентарни групи. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме по начина, който е към настоящия момент - смесено гласуване с хартия и машини. Но в зала ние ще си подкрепим нашето предложение", посочи Мая Димитрова от БСП.

Тя отрече обвиненията на депутати от други партии, че саботират изборите и именно затова предлагат отлагателен вот.

"Нищо не саботираме, затова сме предложили това отлагателно действие на закона. Никой няма нужда от такова саботиране и можем да работим нормално", допълни Димитрова.

Очаквайте подробности!