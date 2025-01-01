Завърши ремонтът в платното за Бургас на осем километра от автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик между 90 и 98 км. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и уточниха, че трасето е с нова асфалтова настилка и отводняване, пътни знаци и ограничителни системи.

Строително-монтажните работи в участъка продължават в платното за София. При изпълнението им превозните средства ще преминават двупосочно в обновеното платно, в което има по една лента в посока Бургас и една лента за София.

АПИ

На автомагистрала „Тракия“ продължава ремонтът на платното за Бургас в участъци на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а в област Стара Загора от 9 октомври строителни работи се извършват в 10-километров участък между 208-и и 218-и км. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността ще се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движението. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

На 9 октомври започна ремонт на платното в област Стара Загора от 208 до 218 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.