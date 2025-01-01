Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по „Здравни грижи“.

Това е първият у нас цялостен стандарт, който определя минималните изисквания за организацията и качеството на здравните грижи, предоставяни от медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите.

С приемането на стандарта ще се въведе ясна методика за планиране на необходимия брой специалисти по здравни грижи в лечебните заведения. По този начин ще се осигурят еднакви правила и критерии за качество в цялата страна, посочват от здравното министерство.

При създаването на стандарта са използвани добри европейски практики, а заложените в него методики са разработени по предложение и с активното участие на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Лечебните заведения ще разполагат с преходен период до една година за адаптация към новите правила, а стандартите ще се въвеждат поетапно в следващите пет години.

Наредбата е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и е ключова стъпка за преодоляване на недостига и неравномерното разпределение на медицински сестри и акушерки. Друга цел е гарантиране на по-добро качество и безопасност на здравните грижи, както и по-висока удовлетвореност и защита на правата на пациентите.

Това е петият медицински стандарт, който Министерството обявява за обществено обсъждане през настоящата година.