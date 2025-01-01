Днес, 22 септември, между 9:00 и 21:00 ч. в участъка от пътен възел „Яна“ до София на АМ „Хемус“ ще бъдат осигурени две ленти за движение в посока столицата. Мярката е с цел облекчаване на трафика и повишаване на безопасността при очакваното интензивно движение в края на празничните дни.

Движението към Варна ще бъде пренасочвано по обходен маршрут – по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, откъдето трафикът ще продължава по магистралата.

От 15 септември в участъка от с. Яна до входа на София тече превантивен ремонт на платното за столицата. Проектът включва цялостна подмяна на настилката, подсилване с геомрежа, подобряване на отводняването, както и монтаж на нови ограничителни системи, маркировка и пътни знаци. Срокът за завършване на ремонтните дейности е 31 октомври.

АПИ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията и да избягват рискови маневри. Актуална информация за пътната обстановка може да се получи на сайта на агенцията www.api.bg и на телефон 0700 130 20.