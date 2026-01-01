Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

През последното денонощие не е имало инциденти.

Внимание: Много опасно време на 5 февруари – червен код за обилни валежи

Облачно и мъгливо е, над 1500 м вали сняг, а под 1500 м - дъжд.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.