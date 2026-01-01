Министерският съвет ще проведе редовно заседание днес от 10:00 ч. Дневният ред включва 22 точки, обхващащи ключови въпроси в областта на националната сигурност, енергетиката, транспорта, социалната политика и участието на България в инициативи и заседания на Европейския съюз.

Сред водещите теми е приемането на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г., внесен от министър-председателя. Кабинетът ще разгледа и промени в тарифите за таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Очаква се кабинетът да вземе решения и по кадрови въпроси във външната политика, включително освобождаване и назначаване на генерални консули на България в Ниш и Битоля.

Сред инфраструктурните теми се откроява отчуждаването на имоти за държавни нужди, свързани с изграждането на железопътната линия Видин – София, в участъка Видин – Медковец. Кабинетът ще разгледа и предоставяне за управление на държавни имоти на община Иваново за нуждите на Регионалния исторически музей – Русе.