ще плащатза, предвиждат промени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, предаде pariteni.bg , които искат да упражняват дейност по управление на етажна собственост на територията на страната, да се вписват в Регистъра на професионалните управители-търговци.Той се създава и поддържа от министъра наУреден е и редът, по който се издава удостоверение за регистрация на съответния професионален домоуправител.на етажна собственост се определя размер на такса 80 евро, като регистрацията е със срок на действие до 5 (пет) години, след изтичането на който, ако иска да продължи да упражняване на дейността, следва да се регистрира отново, респективно да му бъде издадено ново удостоверение. Ако направи регистрацията си по електронен път, то таксата ще бъде 72 евро.

При вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване, е предвидена такса в размер на 49 евро, като тя се намалява с десет на сто при подадено заявление по електронен път, а именно в размер на 44,10 евро.



В мотивите към проекта е посочено, че размерът на таксите е формиран съгласно описания алгоритъм на база определянето на преките и непреки разходи на административното звено, извършващо услугата, като според изготвената калкулация посочената обща стойност на таксата не надвишава разходите.