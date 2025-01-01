Общинският превозвач "Бургасбус" предлага увеличение на градския билет с 6 стотинки от началото на следващата година.

От 1 януари 2026 г. цената на билета за еднократно пътуване, закупен на борда на превозното средство в брой или с банкова карта, да стане 0,80 евро с ДДС, което се равнява на 1,56 лева. Предложението е част от внесена докладна записка от управителя на дружеството Петко Драгнев до Общински съвет – Бургас. Увеличението се отнася единствено до този тип билет, като всички останали цени на превозни документи, включително електронни карти, билети от автомати и абонаменти за правоимащи групи, остават непроменени.

От "Бургасбус" посочват редица обективни икономически причини за исканата корекция – значителен ръст на енергийните и трудовите разходи, амортизация на подвижния състав, както и предстоящото въвеждане на нова система за таксуване с банкови карти в контекста на присъединяването на България към еврозоната.

Въпреки реализирани мерки за оптимизация, включително инвестиции със собствени средства в енергийна независимост и контрол на разходите, негативният икономически ефект не може да бъде компенсиран изцяло, се посочва още в докладната.

От 2017 г. досега билетът е струвал 1,50 лв., като това е първо предлагано увеличение от 8 години насам. За същия период инфлацията по данни на НСИ надхвърля 50%.

Предложението предстои да бъде разгледано от Общинския съвет – Бургас.