Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и заявили прилагането на насърчителни мерки.

С това ще бъде насърчено и подкрепено осъществяването на инвестиционни проекти с планирани инвестиции на обща стойност от близо 68 млн. лв. и предвиждащи разкриването на близо 1200 нови работни места в страната.

Необходимите средства за насърчаване на инвестиционните проекти са в максимален размер до 6,7 млн. лв.