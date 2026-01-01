Министерският съвет прие решение, с което одобри сключване на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба минни ловци, с което стартира още един модернизационен проект за превъоръжаване на въоръжените сили на държавата. Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Запрянов: Очакваме минни ловци от Белгия и Нидерландия

Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия, а три от тях ще са от Нидерландия. Цената им е политическа - те се предоставят на България безплатно. Общата сума за ремонт и възстановяване на пълните способности на корабите в следващите четири години е 42 млн. евро.

„И сега Военноморските ни сили разполагат с три такива кораба - предоставени предните години от Белгия и Нидерландия. Ние вече имаме опит в експлоатацията им. Тази доставка е изключително важна, за да развием противоминните способности на нашите Военноморски сили“, разясни военният министър.