Подадените заявления по проекта „Избирам България“ са вече над 2000, каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. По думите му интересът към програмата е огромен.

Връщането на нашите сънародници да работят и живеят в родината си е ключово не само за икономиката, а и за справянето с демографската криза, посочи Гуцанов. Той припомни, че в момента българските компании си осигуряват работна ръка от Индия, Пакистан, Турция, Узбекистан, от Индонезия и Непал. Според него не е проблем, че тези хора идват да се трудят у нас, но е редно да се мисли преди всичко как да върнем своите сънародници.

От чужбина към дома: Държавата инвестира 60 млн. лв. за завръщането на българи

Общо 24 процента от населението на страната ни е в групата над 65-годишна възраст, посочи министърът. По думите му пенсионерите са над 1,5 милиона души, а жените във фертилна възраст са малко. Ако не работим активно за връщането на нашите сънародници, няма как да се справим с демографския проблем, коментира Гуцанов.