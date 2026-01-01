На 11 януари почина адвокат Христо Антов, съобщиха от Висшия адвокатски съвет.

Неговият богат професионален опит включва работа като хоноруван преподавател в Института по световна икономика, град София, Юрисконсулт в БУЛФРАХТ Шипброкърс & Чартъринг Ейджънтс, Арбитър в Градски държавен арбитраж и във Върховен държавен арбитраж, Арбитър към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата, основател на адвокатска кантора ЛЕГАКОМ®, чийто приемник впоследствие става Адвокатско дружество „Антов и партньори”.

Опелото ще се извърши на 14.01.2026г. от 12:30 часа в храм „Покров Богородичен“, зад хотел Родина.“