Здравето започва с профилактиката – вместо да лекувате болести, дръжте тялото и духа в добра кондиция. Ако давате възможност на тази съвършена машина – човешкият организъм, да работи пълноценно сама, ще се радвате на дълголетно здраве.

Това накратко ще рече здрав сън, пълноценна храна, закаляване, спорт, излаз на слънце и повечето метеорологични условия и т.н. Отделно има теории, че например при изминаването на определен брой крачки на ден човек отключва енергия, която му дава много повече възможности, отколкото ако не се движи.

Това е част от здравната профилактика, която можете да предприемете сами. Държавата също поема голяма част от профилактиката на българите.

Различни проучвания показват, че между 40% и 60% от пълнолетните българи пропускат годишния си профилактичен преглед. Над 2,5 млн. пълнолетни българи не посещават такива по данни на НЗОК за 2024 г. Въпреки слабия интерес към профилактичните прегледи, трябва да сме честни, че те покриват голяма част от показателите, които подсказват за сериозни проблеми. Хванати навреме, повечето заболявания са лечими.

Ето какво е покрива от НЗОК

Любопитно е да се отбележи, че на теория в Закона за здравето са предвидени глоби за пропусната профилактика. Лекарите трябва да следят за това, но на практика това сппрадично правят част от тях:

Лабораторни изследвания

За здравноосигурени лица между 20 и 65 години НЗОК покрива редица лабораторни изследвания, като:

ПКК, АСАТ, АЛАТ (чернодробни ензими), креатинин;

урина (химично изследване + седимент);

пикочна киселина;

тестове за хепатит В и С (на определена възраст).

Тези изследвания често се правят веднъж на 5 години или при определени възрастови групи/рискови фактори.

За жени

НЗОК поема и специфични профилактични прегледи:

Мануално изследване на млечни жлези — ежегодно за жени над 30 г.;

— ежегодно за жени над 30 г.; Ехографско изследване на млечни жлези — веднъж на 2 години за жени между 30 и 50 г.;

— веднъж на 2 години за жени между 30 и 50 г.; Гинекологичен преглед + цитонамазка — ежегодно между 30 и 40 г., след две отрицателни цитонамазки — веднъж на 3 години;

+ — ежегодно между 30 и 40 г., след две отрицателни цитонамазки — веднъж на 3 години; Мамография — веднъж на 2 години за жени от 45 до 69 г.; за жени над 70 г. — веднъж на 3 години.

— веднъж на 2 години за жени от 45 до 69 г.; за жени над 70 г. — веднъж на 3 години. Тези изследвания са ключови за ранното откриване и превенция на онкологични заболявания на млечните жлези и репродуктивната система.

За мъже

PSA тест (предстателна жлеза) — ежегодно за мъже над 45 години — важен скрининг за рак на простатата.

Сърдечно-съдови рискове и общи биохимични изследвания

За мъже над 40 г. и жени над 50 г. са предвидени:

профил на липидите (триглицериди, холестероли) — веднъж на 5 години, за оценка на сърдечно-съдов риск;

Междувременно днес в парламентарна комисия по здравеопазване бяха приети предложения за промени, свързани с профилактичните прегледи, болничната храна, национални здравни програми. Какво е новото и какво от досегащната профилактика остава, ще знаем след окончателното приемане на текстовете в зала.