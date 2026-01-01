Няма да видите лицето му. Но ще чуете истината. В новия подкаст „Телеграфно“ маскиран служител от „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ разказва за залавянията на 740 килограма марихуана и 206 килограма кокаин, за опасностите при операциите и за това как работи Балканският наркотрафик през България.

„Има няколко рискови момента в точно такива операции. Първото е запазване на сигурността на нашите служители. Второто е получаване, придобиване на достатъчен брой доказателства, които биха ни послужили в пълнота досъдебно производство. И третият момент е крайният резултат, който трябва да бъде доведен до успешен край“, обяснява той.

На пръв поглед подобни действия могат да изглеждат като рутинна задача. „Но зад нея стоят дълги години усилия, придобиване на опит и целеустремена работа към реализирането на такива големи количества наркотици“, добавя служителят, който говори от първо лице за ежедневието си на фронтовата линия на борбата с наркотрафика.

Марихуана по Балканския път

Последната голяма акция, при която бяха заловени 740 килограма марихуана, идва с редица специфични рискове. „Действително цената на този вид наркотично вещество – марихуана в Турция към момента е три пъти по-голяма, отколкото е тук. На улицата 1 грам се продава около 30–40 евро. Към настоящия момент Турция е един хъб за разпространение на марихуана на целия Близък изток и търсенето е голямо. Естественият маршрут на този тип наркотик е през Балканския път, именно през България“, обяснява той.

Служителят прави паралел с филмите, но бързо отбелязва разликата: „Разлики има много, но има много и прилики. Във филмите сюжетът е направен да е интересен на зрителя, докато при нас понякога нещата са доста по-скучни, но крайният резултат е много добър.“

Спектърът на реакциите на хванатите с контрабанда е различен. „Има хора, които го приемат, има хора, които се разкайват, има хора, които отричат до последно, има такива, които действат напълно на разследването. Най-много са тези, които се разкайват.“

Рисковете в движение

Няма как да се разказва за тези операции без да се споменат опасностите. „Да, попадали сме доста често в рискови ситуации. Една такава ситуация бих могъл да споделя от моя личен опит. Съпровождайки една кола към извършване на рентгенов контрол, в момента, в който реших да сляза от колата, за да е на самия рентген, шофьорът даде газ и потегли. Аз успях да скоча в колата в движение. Започна едно боричкане между нас. Успях с едната ръка да изтегля ключовете от таблото. Колата спря. Човекът беше чужденец. Накрая след проверката се оказа, че няма нищо незаконно.“

Операция „Ориент Експрес“

Най-сложният случай до момента, според служителя, е миналогодишната операция „Ориент Експрес“, при която са заловени 206 килограма кокаин. „Интересното в случая и сложното беше, че залавянето беше извършено в дипломатическа кола, в лица с дипломатически статут. Там материята е доста деликатна. Подходихме, бих казал, доста внимателно. Чрез дълги разговори и убеждения от наша страна убедихме съответните лица да предоставят багажа, който имат за проверка.“

Животът на линия

Работата е опасна и напрежението е постоянно. „Трудно е да оставаме спокойни, но успяваме. Минали сме обучение за това нещо и успяваме. Имал съм всякакви заплахи – за живота на мен, на семейството ми, от всякакъв вид са били.“

Дали би позволил на децата си да поемат същия път? Той отговаря с честност: „Аз, като всеки един родител, бих бил загрижен за детето си и не бих бил съгласен да работи в рискова среда, но от друга гледна точка смятам, че нашата професия е изключително достойна и полезна за обществото. Мисля, че това е една добра професия, която все повече хора би трябвало да започнат да работят. С нарастващия трафик на товарни автомобили, както и на леки автомобили, мисля, че все повече хора би трябвало да започнат да работят в тази работа.“

Зад маската

Разказът на маскирания служител хвърля светлина върху ежедневието на хората, които стоят зад залавянията на тонове наркотици. Това е свят, в който рискът е ежедневие, където решителността и опитът се измерват в животи и доказателства. И въпреки опасностите, неговото послание е ясно: професията е тежка, но смислена, и заслужава внимание и уважение.