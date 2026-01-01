През четвъртото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните правни единици в страната са 11 596, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1251. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на новорегистрираните се увеличава с 4,1 на сто, а на банкрутиралите - със 7,4 на сто, съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ сочи, че през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на новорегистрираните и банкрутиралите се е увеличил с по 0,1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение с третото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните правни единици се увеличават с 0,4 на сто, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - с 23,3 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 86,7 и 87,9 на сто.