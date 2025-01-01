На 23 октомври от 7 ч. до 17 ч. за неотложни ремонтни дейности на пътната настилка на моста при 35-и км се ограничава движението в посока Варна в участъка от 30-и до 47-и км на автомагистрала "Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Целта е повишаване безопасността на движение по съоръжението през зимните месеци. Трафикът ще се пренасочва по обходен път от пътен възел „Витинска река“, по път I-1 София – Ботевград, път II-17 до пътен възел „Ботевград“ при 47-и км, където автомобилите ще се връщат на магистралата.

От 13 ч. на 23 октомври до 13 ч. на 24 октомври движението при 47-и км на АМ „Хемус“ в посока София ще е в изпреварващата лента. Временната промяна в организацията е за ремонт на асфалтовата настилка по трасето в района на Ботевград, като при изпълнение на дейностите ще е ограничено преминаването в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.