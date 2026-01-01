Националният борд по водите разгледа проблемите с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново. На свое редовно заседание днес, под ръководството на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, членовете на борда се запознаха с проблемите, свързани с водоснабдяването в общините Елхово и Болярово и необходимостта от реконструкция на главен водопровод „Воден – Елхово“ в област Ямбол.

Вицепремиерът Зафиров заяви, че всички би трябвало да имаме сериозен ангажимент към този район – Странджанско-Сакарският, тъй като това е един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната. „Осигуряването на такава базова нужда, каквато е възможността да се ползва чиста питейна вода, не би трябвало да бъде обект на коментар, а изконно право“, добави Зафиров.

По данни на ВиК Холдинга цялостната дължина на водопровода е 35 километра, от които 17-18 километра следва да бъдат реконструирани.

Кметът на община Елхово Петър Гендов обясни, че въпросният водопровод дава много аварии като за един месец са констатирани 25 такива. Христо Христов, кмет на община Болярово, изтъкна като основен проблем липсата на проектиране, за да се предприемат дейности по цялостна рехабилитация на водопровода. Христов поясни, че община Болярово е предприела необходимите действия през годините и е сменила три водопровода на сто процента. „В момента изпълнява четвърти с тенденция и пети да бъде изпълнен, но загубите от този довеждащ водопровод са около 70 литра в секунда“, добави кметът.

Бордът прие решение, с което възложи на Българския ВиК Холдинг в срок до 23 януари тази година да предостави информация относно текущото състояние на главния водопровод „Воден-Елхово“, евентуални планове за неговия ремонт, включително възможности за осигуряване на средства за изпълнение на неговия ремонт.

В хода на заседанието кметът на село Рударци Пантелей Янков запозна членовете на борда с проблемите на водоснабдяването в пернишкото село. По

думите му Рударци се ползва целогодишно като вилна зона, разраства се, непрекъснато се строят с нови къщи и не може да се справи с водоснабдяването поради намален дебит на вода.

Обсъден бе и проблемът с водата от язовир „Йовковци“ във Велико Търново. Министърът на околната среда и водите Манол Генов докладва за извършената проверка на язовира и намаления приток. Министърът посочи, че за тази година няма да има проблеми с питейно битовото водоснабдяване, но препоръча да се търсят алтернативни решения, ако тенденцията с намаления приток се запази.