Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, с които се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници".

Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България. Фондът ще осигурява и създаването на единна точка за техническа помощ по модела на "едно гише" или подобен механизъм.

Националният фонд за декарбонизация ще финансира изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на дейности за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници в сгради, предвиждат приетите текстове.

Зафиров: Ще се отпуснат 2,5 млрд. лв. за енергийна ефективност на жилищни сгради по нова програма

Средствата на фонда ще се набират от дарения от международни финансови институции, международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица, при спазване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда, заеми или други финансови инструменти с кредитен характер, вноски от енергийни дружества, средства от европейски фондове, програми и механизми, целево предоставени публични средства, средства от приходите от продажба от търг на емисии на парникови газове и други постъпления, съответстващи на характера и дейността на фонда.

Националният фонд ще бъде правоприемник на дейността, активите, пасивите, архива, както и на другите права и задължения на фонда за енергийна ефективност. Предвижда се структурата на управлението му да включва Общо събрание на донорите, Управителен съвет и управител.

Управлението ще е двустепенно – чрез Общо събрание на донорите и Управителен съвет. Общото събрание ще отразява финансовото участие на донорите и ще има контролни функции. Първото му заседание ще бъде свикано от министъра на енергетиката до 30 дни след влизането в сила на закона, като на него ще бъдат избрани членовете на Управителния съвет и приети правилата за дейността на фонда.

Управителният съвет ще има деветима членове – представители на правителствени и неправителствени организации, включително четирима представители на министерства. Председател ще бъде представител на Министерството на енергетиката. В състава ще участват също изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и представител на Националното сдружение на общините в Република България. Мандатът на членовете ще бъде пет години.

Предвидено е до 30 април 2026 г. Управителният съвет да избере първия управител на фонда. Управителят ще е с мандат от пет години, като по изключение първият редовно избран управител ще е с мандат от три години.

До избора на първи управител на Националния фонд за декарбонизация функциите на управител ще се изпълняват от председателя на Управителния съвет.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".