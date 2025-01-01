Има 70% по-малко опити за нелегално влизане в страната през първите девет месеца на тази година в сравнение със същия период през миналата. В сравнение с 2023 г. процентите са още по-големи, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на конференция на тема „Обединеното кралство и ЕС се променят заедно: По-безопасна, по-сигурна и по-просперираща Европа“.

Вътрешният министър уточни, че само през август 2023 г. е имало повече опити за незаконно прекосяване на границите, отколкото от януари до септември тази години. Митов допълни, че по принцип през септември и октомври мигрантският натиск е най-силен.

"Вече самите трафиканти на мигранти са наясно, че поемат голям риск, когато се опитат да преминат през България", допълни Митов.

"От самото начало на миграционния натиск през 2013 г. предприехме мерки, които не бяха толкова популярни – изградихме ограда по границата ни с Турция, за което бяхме много критикувани. Впоследствие се оказа правилна мярка. Изградихме достатъчно добър контрол по най-натоварената граница в света след Мексико-САЩ", каза министър Митов.