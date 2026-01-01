Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев ще посетят на 20 януари, вторник, ГКПП „Рудозем – Ксанти“ по покана на министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас и областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия - Христодулос Топсидис.

Гръцката страна ще пусне в експлоатация последната отсечка от пътя от Димарио до границата с България, която осигурява необходимата транспортна свързаност между двата региона. В събитието ще участват и генералният секретар по инфраструктурата на Гърция Димитрис Анагнополус, областният управител на област Смолян Захари Сираков и кметове на общини от областта.

Официалните лица ще обсъдят подобряването на транспортната свързаност между България и Гърция, както и плановете за използването и функционирането на граничния преход.

Събитието ще се проведе утре (вторник) от 10:45 ч. на ГКПП „Рудозем – Ксанти“.