Брифинг на Координационния център към Механизма за еврото ще се състои от 11:00 ч. днес в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Това е втори отчет на центъра, който представи пред журналисти резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава председателят на Координационния център за еврото в България Владимир Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи още Иванов.

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков.

Предстои първо заседание на Областния координационен център във връзка с въвеждането на еврото в България на област София-град. В състава му са включени представители на Столичната община, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, Агенция „Митници“, "Български пощи", Държавна агенция „Национална сигурност“ и Областната администрация на област София.