В България пристигна новият военен аташе на САЩ у нас полк. Джон Картър. Това съобщиха от Посолството на САЩ в България.

Полковник Картър беше посрещнат от военния министър Атанас Запрянов.

"Ново лице, но същата отдаденост към укрепването на нашите обща сила и сигурност. Благодарим на министър Запрянoв и всички уважаеми представители на българските въоръжени сили, че топло посрещнаха нашия нов аташе по отбраната от ВВС на САЩ полк. Джон Картър", написаха на страницата си във фейсбук от американското посолство у нас.

"Гордеем се с работата, която вършим заедно, за да подпомагаме защитата на българските територия и граждани, както и укрепването на източния фланг на НАТО и Черноморския регион", допълниха оттам.