Председателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание след две проверки на кворума в залата.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.

По-рано Василев предложи като точка първа за четвъртък да бъдат включени промени в закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи Украйна.

Цонев на свой ред възрази, обяснявайки, че тези мерки веднъж вече са били приети, но резултатът от тях е бил по-скоро негативен. Впоследствие се оказа, че въвеждането на такса върху транзита на руски газ не е мярка срещу режима на Путин, а е мимикрия, защото не може да бъде начислена и събрана такава от клиентите на "Булгартрансгаз", обясни депутатът. Стигна се до това, че Унгария заплаши, че ще наложи вето върху приемането ни в Шенген и се наложи да отменим разпоредбата, продължи той. Отделно дерогацията на свой ред наля в касите на Путин много пари, добави Цонев. Когато някой се прави боец срещу режима на Путин, трябва да е наясно, че е налял милиард в неговата каса, посочи представителят на "ДПС-Ново начало".

Асен Василев поиска от Киселова да прекъсва Цонев, когато говори неверни неща. Вече сме в Шенген, няма пречки това да бъде гласувано, да вземем 3 млрд.на година от транзитни такси и така да помогнем на бюджета и на българските граждани, обясни той и поиска прегласуване, но преди това проверка на кворума. След нея се оказа, че в залата са 111 депутати, което наложи и прекъсването от 15 минути.