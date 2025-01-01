ГДБОП проведе специализирана полицейска операция във връзка с пресичането и документирането на организираната престъпна дейност за подпомагане на незаконния престой и преминаване през страната на чужденци. Акцията е реализирана на 23 октомври 2025 г. на територията на областите София, Перник и Благоевград, съобщиха от полицията.

В хода й са задържани 11 души за организиране на трафик на мигранти през България. Двама от задържаните са арестувани в момент на превозване на трима гражданин на Ирак без статут. Автомобилът им е спрян на автомагистрала „Тракия“ посока София. Превозното средство е иззето.

Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за международна закрила, като без надлежно разрешение са напуснали определената им зона за пребиваване в град Харманли. Разпитани са пред съдия.

Започнато е разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Перник. Материалите са предадени на наблюдаващ прокурор.

При проведените действия по неотложност са извършени лични обиски на задържаните, претърсени са 13 адреса и автомобили. Иззети са мобилни телефони и документи, съотносими с разследваната дейност. Разпитани са свидетели. Проведено е разпознаване на лица.

Задържането на трима от мъжете е продължено за срок до 72 часа с постановление на прокурор, а един вече е в ареста по друго наказателно производство. Те са привлечени като обвиняеми.

Събрани са доказателства, че водачът на лекия автомобил – 49-годишен мъж от гр. Перник, от 2023 г. е ръководил организирана престъпна група, създадена с користна цел – получаване на имотна облага да подпомага чужденци да преминават през страната в нарушение на закона. Трима мъже - на 29, 27 и 24 години, са идентифицирани като участници в престъпното сдружение.

Продължава работата по установяване на участието в престъпната група и на други лица и тяхната роля в нея.

При съвместна специализирана операция на ГДБОП и ГДГП ден по-рано, на 22 октомври 2025 г., бяха установени, задържани и разпитани още 17 лица - организатори и членове на престъпна група за трафик на мигранти през България и такива, съпричастни с извършваната незаконната дейност.