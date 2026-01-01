В социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на изкуствения интелект (AI) образът и гласът на иконом Владимир Дойчев, енорийски свещеник при столичния храм „Св. Наум Охридски“ в ж.к. „Дружба“, са представени манипулативно. Това съобщават от канцеларията на Софийската света митрополия.

Иконом Владимир Дойчев не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип, както и не рекламира стоки и услуги в медиите и в социалните мрежи, информират от Софийската митрополия.

От митрополията призовават обществеността да не се поддава на подобни манипулации.