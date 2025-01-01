Разработен е план за действие в градовете, в които се раждат най-много деца от непълнолетни майки. Това каза пред журналисти Теодора Иванова, директор на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Иванова участва в кръгла маса "Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“.

Дискусията е организирана от ДАЗД, като в нея участват представители на различни държавни институции и на неправителствени организации. Инициативата на агенцията срещу ранните бракове е част от националната ѝ кампания срещу детското насилие „Бъди смел, бъди добър!“.

Министър Гуцанов с тревожни данни: През последните 10 години у нас 33 159 деца са родени от деца

Дали не работят някои мерки на държавата – много е трудно мярка на държавата да заработи, когато някой смята, че това е част от неговата традиция, от неговия обичай, каза Иванова в отговор на въпрос дали мерките, предприети от държавата срещу ранните бракове работят. Заради това от ДАЗД изнасяме данните и разчитаме на високото политическо ниво в лицето на министъра на труда и социалната политика, но и в лицето на вицепремиера, който е категоричен, че в тази насока трябва да се предприемат мерки. Разработили сме план за действие, имаме градовете, в които се раждат най-много деца от деца, и ще насочим усилията си към Стара Загора, Пазарджик, Сливен, Пловдив и др., каза още Иванова.

През последните години вече почти няма постановление на районна прокуратура, в което да е написано, че е такава ромската традиция, добави Иванова. Имаме подготвен проект на споразумение с прокуратурата, за да обменяме непрекъснато информация и да можем да правим адекватна държавна политика за тези деца, посочи още Иванова. Децата не са виновни, виновни сме ние, възрастните, най-вече семейният кръг, в който тези деца виждат и чуват как майката е родила на 12 години, как продължава да ражда до 30 г., а след това започва да отглежда внуците си, допълни Иванова. По думите ѝ, това явление може да се предотврати само с превенция. Никой не цели да ги санкционира, увери тя.

В тези общности има хора с изключителна реализация – лекари, военнослужещи, които с личния си опит могат да ни помогнат, каза Теодора Иванова. По думите ѝ, здравните медиатори в посочените градове ще бъдат партньори на ДАЗД. Според нея решение на проблема ще има, когато темата е повдигната на високо политическо ниво, което вече е направено, както и чрез посещение и разговори на място сред общностите по градове. През миналата година от ДАЗД са поискали да подпишат споразумение с кмет на населено място, в което има най-много деца, раждащи деца, но не са срещнали разбиране от страна на местното население.

Усилията ще бъдат обединени, за да се намали максимално броят на децата, отпадащи от образователната система, заяви още Иванова. По думите ѝ, за децата, родили деца, освен че има риск за здравето им, те отпадат от образователната система, а след това изобщо не се реализират на пазара на труда.

На въпрос дали има осъдени за педофилия, след като малолетни момичета раждат, Иванова каза, че на този въпрос може да отговори прокуратурата, но добави, че е безспорен фактът, че има сексуално насилие.