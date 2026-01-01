Двама мъже бяха задържани за грабежи във Видин, съобщиха от полицията. Арестите са извършени късно снощи от служители на Районното управление в града.

Задържаните са 29-годишен мъж от село Новоселци, криминално проявен и осъждан, и 19-годишен жител на Видин. Според разследването двамата са съпричастни към грабеж, извършен на 17 януари около 20:00 ч. във вход на жилищен блок в областния град.

Полицията проверява и тяхната евентуална връзка с още едно идентично престъпление, извършено вчера вечерта. В 21:09 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за нападната жена пред жилищен блок във Видин. По думите ѝ, неизвестни лица са ѝ отнели със сила дамската чанта, в която имало портмоне с 25 евро, 5 лева и монети, лични документи и други вещи.

Работата по случаите продължава. Образувани са две досъдебни производства за грабеж. Разследващите екипи продължават активните действия по събиране на доказателства и изясняване на всички обстоятелства около престъпленията.