Две почивки от общо половин час бяха нужни на народните представители преди да започне днешното заседание на парламента, на което следваше да разгледат законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.

Първоначално депутатите излязоха в 15-минутна почивка поради липса на кворум. Искането за проверка на кворума беше направено от парламентарната група на "Продължаваме промяна-Демократична България". При проверката в залата имаше 115 депутати, поради което председателят Наталия Киселова даде почивка.

Последва втора 15-минутна почивка, след като при проверката в залата имаше 119 депутати. Не се регистрираха народните представители от „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и "Величие". От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ се регистрира само един народен представител.

Днес премиерът Росен Желязков участва в парламентарния контрол, като към него бе зададен въпрос от депутата Атанас Атанасов за необходимостта от гарантиране на политически неутрален и прозрачен процес по избор на председател на ДАНС.

След Желязков на депутатски въпроси ще отговарят осем министри. Вътрешният министър Даниел Митов ще отговаря на 9 въпроса, измежду които за дейността на дирекции "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" в МВР, както и за превенцията на обществения ред спрямо "локални".

След него на депутатските питания ще отговарят Георг Георгиев, министър на външните работи, Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, Красимир Вълчев, министър на образованието, Георги Тахов, министър на земеделието и др.