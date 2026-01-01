1550 евро ще получат допълнително всички пострадали от бедствията в Кърджалийско – Крумовград, Кирково и околните села. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов.

Те ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Министът Гуцанов заяви пред журналисти, че готви законопроект за най-уязвимите хора в страната, за да не чакат „подаяния“, а предварително държавата е направила така, че да имат нормални празници. „Днес ще подпиша към НС един законопроект, който касае социалното подпомагане. Знаете, че имаше писмо от Деница Сачева как може да се направи така че да не даваме за Коледа и Великден помощи и да не се знае кой ще получи и ще има ли пари. Затова подготвихме законопроект, така че когато се гледа бюджетът на държавата, да бъдат определени и средствата за светлите празници за най-уязвимите слоеве, но няма да бъдат само пенсионери, а хора с многпдетни семейства, хора с увреждания и други“, каза той.

По думите му предложението е средствата да бъдат даване през месеците март и декември.