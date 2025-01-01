Шофьор на товарен автомобил е пострадал при пътен инцидент на около 5 километра от граничния контролно-пропускателен пункт "Лесово", съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Ямбол Татяна Павлова.

Движението по път I-7 Лесово - Елхово при 317-и км е ограничено, леките автомобили се пренасочва по общинския път Лесово – Мелница и обратно, а тежкотоварните изчакват на място, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В спешното отделение на ямболската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" се очаква да бъде докаран пострадалият водач. Към момента няма информация за състоянието му, каза за БТА дежурният лекар д-р Райно Георгиев.

Сигналът за катастрофата е подаден около 11:45 ч. По първоначални данни, двата товарни автомобила са се движели един срещу друг, казаха от полицията в Ямбол. Колите са с чужда регистрация.

Вече десетина дни има опашки от тирове на път за границата. Образуват се колони от по 3 до 5 километра, но така е всеки път преди Коледа, каза кметът на село Лесово Димитър Бившев.